Георгиос Масурас - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Масурас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Масурас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|80' - 90'
|АЕК
|1:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|05.03.2023
|1' - 73'
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|28'
|25.02.2023
|69' - 90'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|80' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|23
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|80' -90'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|05.03.2023
|1' -73'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|28'
|25.02.2023
|69' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|19.02.2023
|80' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|1' -61'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|29.01.2023
|65' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|46' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|75'
|15.01.2023
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|46'
|08.01.2023
|72' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|66' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|72' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|90'
|21.12.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|1' -61'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -76'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|1' -76'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|1' -59'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|65' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -46'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -62'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|52'
|18.09.2022
|1' -79'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15'
|11.09.2022
|1' -46'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|03.09.2022
|1' -66'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|1' -70'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|64' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)