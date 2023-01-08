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    Георгиос Масурас - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Георгиос
    Фамилия Масурас
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 7,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 80' - 90' АЕК 1:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 26 тур
    05.03.2023 1' - 73' Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    28'
    25.02.2023 69' - 90' Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 80' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 23 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 80' -90' АЕК (Афины) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    05.03.2023 1' -73' Олимпиакос (Пирей) 6:0 Левадиакос (Левадия)
    28'
    25.02.2023 69' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    19.02.2023 80' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 1' -61' ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    29.01.2023 65' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2023 46' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    75'
    15.01.2023 46' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    46'
    08.01.2023 72' -90' Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 66' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 72' -90' Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    90'
    21.12.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    13.11.2022 1' -61' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -76' Левадиакос (Левадия) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    06.11.2022 1' -76' Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    30.10.2022 1' -59' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2022 65' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 1' -46' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -62' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    52'
    18.09.2022 1' -79' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    15'
    11.09.2022 1' -46' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    03.09.2022 1' -66' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    29.08.2022 1' -70' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    21.08.2022 64' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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