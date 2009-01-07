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    Миле Стержовски - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Миле
    Фамилия Стержовски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 1979 (43 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2009 1' -58' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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