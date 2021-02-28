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Григорий Труфанов
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Григорий Труфанов - новости
Завершил карьеру
13 июня 1997 (29), Иркутск
#22 | Защитник
190 см
Россия
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Защитник «СКА-Хабаровска» Труфанов в игре с «Торпедо» получил сочетанную ЧМТ
2021.02.28 15:25
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