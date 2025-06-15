Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Максим Руднев - статистика

Динамо Вл
20 апреля 1997 (29), Саяногорск
#9 | Нападающий
185 см | 78 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вл
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Вл
1 : 1
15.06.2025
Динамо-2
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
0 : 0
07.06.2025
Динамо Вл
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл
1 : 1
31.05.2025
Калуга
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
2 : 1
25.05.2025
Авангард
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Муром
1 : 2
21.05.2025
Динамо Вл
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо Киров
3 : 1
17.05.2025
Динамо Вл
1' - 52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Сибирь
2 : 1
10.05.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Вл
0 : 1
03.05.2025
Форте
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Вл
2 : 0
20.04.2025
Текстильщик
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
2 : 2
16.04.2025
Динамо Вл
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
2 : 0
12.04.2025
Динамо Вл
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Динамо Вл
0 : 0
29.03.2025
Динамо Киров
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо Вл
0 : 1
22.03.2025
Сибирь
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Форте
1 : 1
15.03.2025
Динамо Вл
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо-2
1 : 4
01.03.2025
Динамо Вл
63' - 90'
88'
69'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
13
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+