Максим Чиканчи - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чиканчи
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Максим
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чиканчи
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)