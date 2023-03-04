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    Идрис Умаев - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Идрис
    Отчество Ибрагимович
    Фамилия Умаев
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1999 (24 года)
    Рост 174
    Вес 64
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 68' -90' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
    76'
    04.03.2023 88' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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