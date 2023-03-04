Идрис Умаев - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Ибрагимович
|Фамилия
|Умаев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Ибрагимович
|Фамилия
|Умаев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|68' -90'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|76'
|04.03.2023
|88' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)