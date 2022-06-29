Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Дивеев - статистика

    #78 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Дивеев
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 1999 (23 года)
    Рост 190
    Вес 83
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе ЦСКА 4:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 19 тур
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 1' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    4'
    04.07.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11