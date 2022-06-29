Игорь Дивеев - статистика
#78 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дивеев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дивеев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|4'
|04.07.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)