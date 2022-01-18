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    Аксель Мейе - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Аксель
    Фамилия Мейе
    Состав Без клуба
    Родной город Либревиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 50' -121' Буркина-Фасо 1:1
    (7:6)п    		 Габон
    18.01.2022 90' -90' Габон 2:2 Марокко
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