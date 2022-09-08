Зийя Эрдал - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Зийя
|Фамилия
|Эрдал
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сивас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Зийя
|Фамилия
|Эрдал
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сивас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:0
|Сивасспор
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Карагюмрюк
|4:3
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Сивасспор (Сивас)
|03.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|89' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)