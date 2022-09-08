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    Зийя Эрдал - статистика

    #58 | Защитник
    Имя Зийя
    Фамилия Эрдал
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Родной город Сивас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1988 (35 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Фиорентина 1:0 Сивасспор Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 Был в запасе Карагюмрюк 4:3 Сивасспор Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Сивасспор (Сивас)
    03.11.2022 1' -90' Славия (Прага) 1:1 Сивасспор (Сивас)
    27.10.2022 89' -90' Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    08.09.2022 Был в запасе Сивасспор (Сивас) 1:1 Славия (Прага)
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