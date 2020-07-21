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Ларрис Мабиала
Статистика
Ларрис Мабиала - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1987 (38)
#33 | Защитник
189 см
ДР Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 37 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
21.07.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 0
14.07.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Портленд
4 : 1
08.07.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Даллас
3 : 2
05.07.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Портленд
3 : 2
30.06.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Портленд
2 : 0
23.06.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
1 : 2
20.06.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
0 : 0
09.06.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
0 : 0
09.06.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Портленд
2 : 1
26.05.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Портленд
4 : 2
16.05.2024
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
1 : 2
12.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
2 : 0
05.05.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
28.04.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Коламбус
2 : 2
21.04.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Портленд
2 : 2
13.04.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Портленд
1 : 3
24.03.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
09.03.2024
Портленд
Был в запасе
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