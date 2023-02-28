Ларрис Мабиала - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Ларрис
|Фамилия
|Мабиала
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ларрис
|Фамилия
|Мабиала
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:2
|Сент-Луис
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|60' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портленд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|05.03.2023
|60' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)