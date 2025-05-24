Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Айтач Кара - статистика

Завершил карьеру
23 марта 1993 (33), Измир
#35 | Полузащитник
185 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
28
6
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
2 : 2
24.05.2025
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
2 : 3
18.05.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Эюпспор
0 : 3
10.05.2025
Касымпаша
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 1
05.05.2025
Трабзонспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 1
07.04.2025
Бешикташ
1' - 77'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
0 : 2
29.03.2025
Касымпаша
75' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 2
09.02.2025
Ризеспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
1' - 90'
75'
79'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
1' - 90'
53'
88'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
1' - 83'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
05.01.2025
Газиантеп
1' - 71'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
23.12.2024
Касымпаша
72' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
1' - 79'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
46' - 90'
50'
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
1 : 3
02.11.2024
Касымпаша
69' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
26.10.2024
Самсунспор
1' - 75'
31'
36'
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
20.10.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
1' - 73'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
1' - 89'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 82'
64'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
4
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
11
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+