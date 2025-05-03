Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эртугрул Эрсой - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1997 (29)
#5 | Защитник
187 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
17
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 0
03.05.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
1 : 3
26.04.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
20.04.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Гезтепе
1 : 1
07.04.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
1 : 0
28.03.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 2
10.03.2025
Газиантеп
82' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
3 : 1
03.03.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
3 : 2
23.02.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
0 : 1
03.02.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Самсунспор
2 : 1
24.01.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 0
12.01.2025
Адана Демирспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
05.01.2025
Газиантеп
1' - 46'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 0
22.12.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 0
14.12.2024
Газиантеп
64' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 0
09.12.2024
Ризеспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
3 : 1
02.12.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
3 : 0
23.11.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
1' - 66'
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
2 : 1
01.11.2024
Гезтепе
1' - 72'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
3 : 1
27.10.2024
Коньяспор
1' - 90'
28'
4'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 2
19.10.2024
Газиантеп
1' - 46'
26'
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
1 : 1
06.10.2024
Бешикташ
1' - 63'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
1' - 73'
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор
1' - 46'
29'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
1
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
11
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+