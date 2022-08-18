Угур Чифтци - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Угур
|Фамилия
|Чифтци
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сивас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Угур
|Фамилия
|Чифтци
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сивас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:0
|Сивасспор
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Карагюмрюк
|4:3
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|30'