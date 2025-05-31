Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Угур Чифтци - статистика

Завершил карьеру
4 мая 1992 (34), Сивас
#3 | Защитник
179 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
29
1
4
6
2
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
1' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 3
13.04.2025
Фенербахче
1' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
1 : 1
05.04.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
1' - 87'
84'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
67'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
1' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
1' - 90'
37'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
1' - 90'
19'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
1' - 72'
61'
69'
72'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
1' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 74'
36'
74'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
1
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
10
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+