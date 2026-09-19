Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Маршал - статистика

Ботафого
19 февраля 1989 (37), Сан-Паулу
#21 | Защитник
178 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
24'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 90'
83'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
10
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
24'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
Был в запасе
90, 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
81' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
8
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+