Маршал - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|17
|1
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|45'
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|66'
|17.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|49' 77'
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|73'
|18.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|75'
|11.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|64' 35'
|29.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|1' -13'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20'