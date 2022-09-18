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    Маршал - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Фернандо
    Фамилия де Оливейра
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1989 (34 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 17 1 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    45'
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    66'
    17.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    49' 77'
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    73'
    18.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    75'
    11.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    64' 35'
    29.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 1' -13' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20'
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