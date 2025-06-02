Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Турция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Турция. Суперлига 2016/2017