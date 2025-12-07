Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Адерлан - статистика

Спорт Ресифи
18 августа 1990 (36)
#13 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
14
0
0
5
0
Сантос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
76' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 5
16.11.2025
Фламенго
40' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
02.11.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
1' - 90'
50'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
33'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
21.09.2025
Коринтианс
1' - 84'
83'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
14.09.2025
Спорт Ресифи
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
26.08.2025
Спорт Ресифи
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
17.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 2
28.04.2025
Брагантино
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
1
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+