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€ 300 тыс

Виктор Брага - статистика

Аль-Нажма
17 февраля 1992 (34), Сальвадор
#1 | Вратарь
193 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Нажма
31
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фат
2 : 0
14.05.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Нажма
2 : 2
09.05.2026
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
04.05.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Халидж
3 : 1
28.04.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Нажма
1 : 2
23.04.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Нажма
2 : 1
11.04.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
5 : 2
03.04.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Нажма
1 : 3
12.03.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
06.03.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Нажма
0 : 5
25.02.2026
Аль-Наср
1' - 38'
37'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли
4 : 1
19.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Нажма
2 : 1
14.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
3 : 0
05.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
01.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Нажма
1 : 1
28.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Нажма
1 : 3
25.01.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
20.01.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Нажма
1 : 1
16.01.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Хазм
3 : 2
12.01.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Нажма
3 : 4
08.01.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Нажма
2 : 2
02.01.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 0
29.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 1
25.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Нажма
2 : 4
07.11.2025
Аль-Хиляль
1' - 90'
73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
31.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Нажма
0 : 1
23.10.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд
5 : 1
17.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Нажма
1 : 2
27.09.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Нажма
0 : 1
20.09.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
2 : 1
14.09.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
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