Тикиньо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тикиньо
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соуза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Тикиньо
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соуза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|14
|6
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|70'
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|84' 75'
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|18'
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|65'
|17.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|90'
|07.10.2022
|1' -82'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|57'
|04.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20'
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|79'
|11.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|1' -77'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)