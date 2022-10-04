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    Тикиньо - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тикиньо
    Фамилия Соарес
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Соуза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 1991 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 14 6 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    70'
    08.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    84' 75'
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    18'
    23.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    65'
    17.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    09.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    07.10.2022 1' -82' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    57'
    04.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20'
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    79'
    11.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 1' -77' Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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