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    Диего Соуза - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Соуза
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1989 (33 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 77' - 90' Севилья 2:1 Альмерия Испания. Примера, 25 тур
    04.03.2023 Был в запасе Альмерия 0:2 Вильярреал Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Альмерия 1:0 Барселона Испания. Примера, 23 тур
    17.02.2023 Был в запасе Жирона 6:2 Альмерия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 14 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 77' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    04.03.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    26.02.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Барселона (Барселона)
    17.02.2023 Был в запасе Жирона (Жирона) 6:2 Альмерия (Альмерия)
    11.02.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    06.02.2023 77' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    27.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    23.01.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    08.01.2023 66' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.12.2022 89' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2022 83' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    05.11.2022 46' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    29.10.2022 67' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    90'
    20.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Жирона (Жирона)
    16.10.2022 73' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    08.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    30.09.2022 46' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 72' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 1' -60' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 1' -59' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    27.08.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    22.08.2022 81' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    14.08.2022 71' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
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