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    Дини Борхес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дини
    Фамилия Борхес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 46' -90' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    17.01.2022 1' -83' Кабо-Верде 1:1 Камерун
    65'
    13.01.2022 Был в запасе Кабо-Верде 0:1 Буркина-Фасо
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