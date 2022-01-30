Ксанде Силва - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Ксанде
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ксанде
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -65'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|03.05.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.03.2022
|78' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|80'
|04.03.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.02.2022
|90' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.01.2022
|68' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2022
|78' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.12.2021
|1' -72'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|26.12.2021
|62' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|15.09.2021
|66' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)