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    Ксанде Силва - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Ксанде
    Фамилия Силва
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -65' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.05.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.04.2022 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.04.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.03.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.03.2022 78' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Рединг (Рединг)
    80'
    04.03.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.02.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.02.2022 90' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.01.2022 68' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.01.2022 78' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    22.01.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    15.01.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.12.2021 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    26.12.2021 62' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    15.09.2021 66' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
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