Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Генк
Жорис Кайембе
Статистика
€ 2 млн
Жорис Кайембе - статистика
Генк
8 августа 1994 (32), Брюссель
#18 | Защитник
180 см
ДР Конго | Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
1' - 77'
74'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Кубок африканских наций 2025
Лига Европы 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
1' - 77'
74'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
4 : 4
22.08.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.08.2026
Генк
1' - 72'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
1
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
4
Фото
Игрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
2
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
3
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+