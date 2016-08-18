Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зекинья - статистика

    #87 | Нападающий
    Имя Сантуш
    Команда Арука
    Состав Основной
    Родной город Сетубал
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1987 (36 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арука 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 1' -77' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арука (Арука)
    17'
    18.08.2016 Был в запасе Арука (Арука) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    • Читайте нас: 
    11