Зекинья - статистика
#87 | Нападающий
|Имя
|Сантуш
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сетубал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Сантуш
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сетубал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арука
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|1' -77'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Арука (Арука)
|17'
|18.08.2016
|Был в запасе
|Арука (Арука)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)