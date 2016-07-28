Матеуш - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Сантуш
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1984 (38 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сантуш
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1984 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арука
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|77' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Арука (Арука)
|18.08.2016
|1' -90'
|Арука (Арука)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2016
|1' -90'
|Арука (Арука)
|0:0
|Хераклес (Альмело)
|28.07.2016
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Арука (Арука)