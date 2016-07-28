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    Матеуш - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Сантуш
    Команда Арука
    Состав Основной
    Родной город Луанда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 1984 (38 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арука 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 77' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арука (Арука)
    18.08.2016 1' -90' Арука (Арука) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    04.08.2016 1' -90' Арука (Арука) 0:0 Хераклес (Альмело)
    28.07.2016 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:1 Арука (Арука)
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