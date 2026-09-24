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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Мэйсон Стайдухар
Статистика
€ 175 тыс
Мэйсон Стайдухар - статистика
Реал Солт-Лейк
2 декабря 1997 (28)
#31 | Вратарь
188 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 2
29.06.2024
Орландо Сити
1' - 29'
США. МЛС, 28 тур
Орландо Сити
4 : 2
23.06.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Шарлотт
2 : 2
20.06.2024
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
1 : 3
16.06.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
02.06.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.05.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
0 : 2
26.05.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Сан-Хосе
0 : 1
19.05.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
0 : 0
16.05.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Филадельфия Юнион
2 : 3
12.05.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Орландо Сити
0 : 1
05.05.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 2
28.04.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 2
21.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
14.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 1
31.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
2 : 0
24.03.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
18.03.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 3
10.03.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Интер Майами
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
Был в запасе
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