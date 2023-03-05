Си Джей Сапонг - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Си Джей
|Фамилия
|Сапонг
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Си Джей
|Фамилия
|Сапонг
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|76' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|74' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|76' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|05.03.2023
|74' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)