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    Си Джей Сапонг - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Си Джей
    Фамилия Сапонг
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1988 (34 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 76' - 90' Нэшвилл 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 74' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 76' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    05.03.2023 74' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
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