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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Фабиан Герберс
Статистика
€ 400 тыс
Фабиан Герберс - статистика
Монреаль
17 августа 1993 (33)
#21 | Нападающий
182 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 63'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
76' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 60'
37'
35'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 63'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
76' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 60'
37'
35'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
1' - 68'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
71' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
80' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 74'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
60' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
74' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
70' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
78' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
37' - 82'
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