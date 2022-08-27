Максим Крепо - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Крепо
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Крепо
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|35
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|1' -116'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|116'
|30.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|21.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|10.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|02.10.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.09.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|11.09.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|05.09.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|01.09.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.08.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|40'
|21.08.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.08.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|07.08.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.07.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.07.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|18.07.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.07.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.07.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|26.06.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.06.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.05.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|02.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.04.2022
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|90'
|17.04.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|10.04.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|03.04.2022
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.03.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|26.02.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|57'