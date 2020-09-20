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МЛС 2026
Команды
Орландо Сити
Максим Крепо
Статистика
€ 1,80 млн
Максим Крепо - статистика
Орландо Сити
11 мая 1994 (32)
#71 | Вратарь
185 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
23
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
83'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
6 : 0
05.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
1' - 16'
16'
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
2 : 4
02.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
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