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    Максим Крепо - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Максим
    Фамилия Крепо
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 мая 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 35 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 1' -116' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:3
    (3:0)п    		 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    116'
    30.10.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    21.10.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    10.10.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    02.10.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.09.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    11.09.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    05.09.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    01.09.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.08.2022 1' -90' Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    40'
    21.08.2022 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.08.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    14.08.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:0 Шарлотт (Шарлотт)
    07.08.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.07.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    24.07.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    18.07.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.07.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.07.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Даллас (Даллас)
    26.06.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    18.06.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    21.05.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    14.05.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    02.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    25.04.2022 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    90'
    17.04.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    10.04.2022 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.04.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.03.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.03.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    26.02.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
    57'
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