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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Джек Харрисон
Статистика
€ 6,50 млн
Джек Харрисон - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
20 ноября 1996 (29), Сток-он-Трент
#11 | Нападающий
175 см
Англия
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 80'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 89'
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США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
5
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 80'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 89'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 81'
69'
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 84'
45, 66'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
54' - 90'
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