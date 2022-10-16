Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дейби Флорес - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Дейби
    Фамилия Флорес
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 14 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 1' -68' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    29.12.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    45'
    22.12.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    53'
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    60'
    06.11.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 75' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    22.10.2022 83' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    16.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    08.10.2022 1' -46' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    03.10.2022 80' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 74' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 80' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    33'
    28.08.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    • Читайте нас: 
    11