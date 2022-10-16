Дейби Флорес - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Дейби
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дейби
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|14
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|1' -68'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|45'
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|53'
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|60'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|75' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|22.10.2022
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|80' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|74' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|80' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|33'
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)