Фредрик Эушнес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Эушнес
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Эушнес
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Маритиму
|0:3
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 24 тур
|88'
|07.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|07.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)