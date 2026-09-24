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Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Португалия. Примейра 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Португалия. Кубок 2025/2026 Португалия. Примейра 2025/2026 Лига чемпионов 2024/2025 Португалия. Кубок лиги 2024/2025 Португалия. Примейра 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Португалия. Примейра 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Лига Европы 2019/2020 Норвегия. Элитсериен 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2015/2016