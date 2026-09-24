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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Фредрик Эушнес
Статистика
€ 15 млн
Фредрик Эушнес - статистика
Бенфика
10 декабря 1995 (30)
#8 | Полузащитник
179 см
Норвегия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
1' - 66'
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 74'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 70'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
58' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
67' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
Был в запасе
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Норвегия. Элитсериен 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 70'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
84' - 90'
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