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    Фредрик Эушнес - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Эушнес
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Маритиму 0:3 Бенфика Португалия. Примейра, 24 тур
    88'
    07.03.2023 1' - 90' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 1' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    07.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
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