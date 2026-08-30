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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Мэтт Миазга
Статистика
€ 1,80 млн
Мэтт Миазга - статистика
Цинциннати
19 июля 1995 (31)
#21 | Защитник
191 см | 84 кг
США | Польша
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
13
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 60'
33'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 71'
66'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
47'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 73'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
1' - 56'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
66' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 62'
61'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 84'
80'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 65'
62'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
61' - 90'
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