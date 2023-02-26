Мэтт Миазга - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Миазга
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Миазга
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)