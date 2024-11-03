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Зак МакМат
Статистика
Зак МакМат - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1991 (35)
#18 | Вратарь
185 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
25
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Миннесота Юнайтед
1 : 1
03.11.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 0
30.10.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
20.10.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Сан-Хосе
0 : 1
06.10.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
85'
США. МЛС, 47 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
03.10.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Остин
2 : 2
29.09.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 3
22.09.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
19.09.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
15.09.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
01.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
25.08.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
3 : 2
21.07.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
18.07.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 0
14.07.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 2
07.07.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.06.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 0
16.06.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 1
02.06.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
1 : 1
30.05.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Даллас
3 : 3
26.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 3
19.05.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
16.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
12.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.05.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
28.04.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
14.04.2024
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
07.04.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
82'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
31.03.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
24.03.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 2
10.03.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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