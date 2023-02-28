Давид Бингхэм - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бингхэм
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 октября 1989 (33 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бингхэм
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 октября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:2
|Сент-Луис
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портленд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|28.02.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)