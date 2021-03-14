Мусса Коне - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|33
|9
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.05.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:5
|Лион (Лион)
|5' 62'
|09.05.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|1' -86'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|71' 72'
|25.04.2021
|1' -87'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ним (Ним)
|81'
|18.04.2021
|1' -89'
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|1' -67'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|11'
|04.04.2021
|1' -84'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|1' -77'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|12'
|14.03.2021
|1' -72'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|63'
|03.03.2021
|1' -70'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ним (Ним)
|28.02.2021
|70' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Нант (Нант)
|77'
|24.02.2021
|1' -75'
|Ним (Ним)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|21.02.2021
|1' -58'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|1' -74'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|1' -66'
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|77' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|1' -73'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|09.01.2021
|83' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.01.2021
|1' -46'
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|74' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ним (Ним)
|16.12.2020
|83' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|13.12.2020
|1' -66'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|04.12.2020
|61' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|1' -55'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|90'
|01.11.2020
|1' -67'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|88' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|84' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|13.09.2020
|56' -90'
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)
|30.08.2020
|46' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.08.2020
|56' -90'
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)
|84'