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    Мусса Коне - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Мусса
    Фамилия Коне
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 33 9 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Ним (Ним)
    16.05.2021 1' -90' Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
    5' 62'
    09.05.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    02.05.2021 1' -86' Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    71' 72'
    25.04.2021 1' -87' Ланс (Ланс) 2:1 Ним (Ним)
    81'
    18.04.2021 1' -89' Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 1' -67' Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    11'
    04.04.2021 1' -84' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.03.2021 1' -77' Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    12'
    14.03.2021 1' -72' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    63'
    03.03.2021 1' -70' Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    28.02.2021 70' -90' Ним (Ним) 1:1 Нант (Нант)
    77'
    24.02.2021 1' -75' Ним (Ним) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    21.02.2021 1' -58' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 1' -74' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 1' -66' Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    03.02.2021 77' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 1' -73' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    09.01.2021 83' -90' Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.01.2021 1' -46' Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    23.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 74' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ним (Ним)
    16.12.2020 83' -90' Ним (Ним) 0:2 Ницца (Ницца)
    13.12.2020 1' -66' Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    04.12.2020 61' -90' Ним (Ним) 0:2 Марсель (Марсель)
    29.11.2020 Был в запасе Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 1' -55' Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 67' -90' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    90'
    01.11.2020 1' -67' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 88' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 84' -90' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    04.10.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    13.09.2020 56' -90' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
    30.08.2020 46' -90' Нант (Нант) 2:1 Ним (Ним)
    23.08.2020 56' -90' Ним (Ним) 4:0 Брест (Брест)
    84'
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