Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сильвен Хефти - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1997 (28)
#30 | Защитник
182 см
Швейцария
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
19
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
18.05.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
0 : 4
03.05.2025
Гамбург
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
27.04.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
1' - 46'
14'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гамбург
2 : 4
11.04.2025
Айнтрахт
1' - 64'
41'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Нюрнберг
0 : 3
05.04.2025
Гамбург
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гамбург
0 : 0
28.03.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Магдебург
0 : 3
14.03.2025
Гамбург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гамбург
4 : 1
08.03.2025
Фортуна
77' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Падерборн
2 : 0
02.03.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гамбург
3 : 0
21.02.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 2
07.02.2025
Гамбург
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 2
02.02.2025
Ганновер-96
1' - 90'
15'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Герта
2 : 3
25.01.2025
Гамбург
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 0
18.01.2025
Кельн
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Гамбург
5 : 0
21.12.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ульм 1846
1 : 1
14.12.2024
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гамбург
2 : 2
08.12.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Карлсруэ
1 : 3
01.12.2024
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 2
23.11.2024
Шальке-04
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
1' - 77'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
1' - 81'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
1' - 88'
38'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Гамбург
1 : 1
10.08.2024
Герта
67' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+