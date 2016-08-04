Клаудио Лустенбергер - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Лустенбергер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1987 (36 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Лустенбергер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1987 (36 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)