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    Клаудио Лустенбергер - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Клаудио
    Фамилия Лустенбергер
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Люцерн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 1987 (36 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Люцерн (Люцерн)
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