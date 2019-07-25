Кристиан Куаку - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куаку
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куаку
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|3:0
|Габала (Габала)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)