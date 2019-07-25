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    Кристиан Куаку - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Куаку
    Команда Кан
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1991 (32 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Динамо (Тбилиси) 3:0 Габала (Габала)
    25.07.2019 Был в запасе Габала (Габала) 0:2 Динамо (Тбилиси)
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