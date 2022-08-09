Джек Бирн - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Бирн
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Бирн
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|72' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|89'
|18.08.2022
|60' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)