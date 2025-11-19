Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Англия. Кубок 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020