Джаван Андерсон - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Джаван
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джаван
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|13
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|1' -65'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|07.05.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|30.04.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Зволле (Зволле)
|23.04.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|16'
|10.04.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|51'
|03.04.2022
|1' -64'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.03.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|13.03.2022
|1' -79'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|26.02.2022
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|20.02.2022
|1' -56'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.02.2022
|57' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|3:4
|Зволле (Зволле)
|05.02.2022
|1' -77'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)