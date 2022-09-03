Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бас Куйперс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Бас
    Фамилия Куйперс
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 14 4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 1' -72' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    21'
    13.11.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    15.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    09.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    09.09.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 2:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    77' 82'
    03.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    90'
    27.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    21.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
    07.08.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    • Читайте нас: 
    11