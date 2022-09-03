Бас Куйперс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Бас
|Фамилия
|Куйперс
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Бас
|Фамилия
|Куйперс
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|14
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -72'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|21'
|13.11.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|09.09.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|77' 82'
|03.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|90'
|27.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|07.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)