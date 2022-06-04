Ричард Йенсен - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Румыния
|14.06.2022
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|15' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|1' -86'
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина