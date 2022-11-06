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    Йоахим Андерсен - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Йоахим
    Фамилия Андерсен
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 мая 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 90
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 27 тур
    90'
    04.03.2023 1' - 90' Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    27'
    25.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    35'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 21 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    90'
    04.03.2023 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    27'
    25.02.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    18.02.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    35'
    15.01.2023 1' -38' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    04.01.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    31.12.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    87'
    26.12.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Фулхэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    06.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    29.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    22.10.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    18.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    15.10.2022 1' -90' Лестер (Лестер) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    11'
    09.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    03.09.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    30.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    27.08.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    21'
    20.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    15.08.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    59'
    05.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
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