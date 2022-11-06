Йоахим Андерсен - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Йоахим
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|90
Стоимость:
€ 32,00
млн
|Имя
|Йоахим
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|90
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|0:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|90'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|27'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|21
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|90'
|04.03.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|27'
|25.02.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|18.02.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|35'
|15.01.2023
|1' -38'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|04.01.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|31.12.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|87'
|26.12.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Фулхэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|06.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|18.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|15.10.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11'
|09.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|30.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|21'
|20.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|15.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|59'
|05.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)