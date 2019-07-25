Леон Гувара - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Гувара
|Команда
|Вердер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Гувара
|Команда
|Вердер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|2:1
|Утрехт (Утрехт)
|25.07.2019
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|Зриньски (Мостар)