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    Леон Гувара - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Леон
    Фамилия Гувара
    Команда Вердер
    Состав Молодежный
    Родной город Кельн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Вес 83
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Зриньски (Мостар) 2:1 Утрехт (Утрехт)
    25.07.2019 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:1 Зриньски (Мостар)
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