Тесфальдет Теки - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Тесфальдет
|Фамилия
|Теки
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Тесфальдет
|Фамилия
|Теки
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|1' -46'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|1' -69'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|1' -67'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|32'
|07.01.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|60' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.10.2022
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.10.2022
|64' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|66'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|79' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)