|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|06.05.2022
|1' -78'
|Интер (Милан)
|4:2
|Эмполи (Эмполи)
|28'
|01.05.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Торино (Турин)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:2
|Наполи (Неаполь)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|20.03.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|12.03.2022
|1' -63'
|Милан (Милан)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:3
|Ювентус (Турин)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|23.01.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Рома (Рим)
|16.01.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|63'
|09.01.2022
|64' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|06.12.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.11.2021
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2021
|1' -78'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2021
|82' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Интер (Милан)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:4
|Эмполи (Эмполи)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2021
|83' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Лацио (Рим)