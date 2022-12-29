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    Митчелл ван Берген - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Митчелл
    Фамилия ван Берген
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Осс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 62' - 90' Монако 0:1 Реймс Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 61' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 63' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 61' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 22 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 62' -90' Монако (Монако) 0:1 Реймс (Реймс)
    05.03.2023 61' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 63' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    18.02.2023 61' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 86' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2023 83' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.01.2023 1' -70' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.01.2023 59' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    02.01.2023 1' -71' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    29.12.2022 74' -90' Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    13.11.2022 78' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    87'
    06.11.2022 72' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 60' -90' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 73' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    15.10.2022 55' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 76' -90' Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    02.10.2022 1' -73' Труа (Труа) 2:2 Реймс (Реймс)
    11.09.2022 89' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 83' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    28.08.2022 60' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    21.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    14.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
    51'
    07.08.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Реймс (Реймс)
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