Митчелл ван Берген - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|ван Берген
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|ван Берген
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|62' - 90'
|Монако
|0:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|61' - 90'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|63' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|61' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|22
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|62' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|05.03.2023
|61' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|63' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.02.2023
|61' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|86' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.01.2023
|83' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.01.2023
|1' -70'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|59' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|1' -71'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|29.12.2022
|74' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|13.11.2022
|78' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|87'
|06.11.2022
|72' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|60' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|73' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|15.10.2022
|55' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|76' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|02.10.2022
|1' -73'
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|11.09.2022
|89' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|83' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|28.08.2022
|60' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|51'
|07.08.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Реймс (Реймс)