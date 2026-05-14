Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016