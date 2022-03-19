Пепелу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Луис
|Фамилия
|Вайя
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Хосе Луис
|Фамилия
|Вайя
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|27
|0
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|46' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|15.05.2022
|66' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|12.05.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.04.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|57'
|17.04.2022
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|10.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|89'
|19.03.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|12.03.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.03.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|25.02.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.02.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|16.02.2022
|1' -89'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|70'
|13.02.2022
|73' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|04.02.2022
|1' -55'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|08.01.2022
|1' -85'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|67'
|20.12.2021
|1' -56'
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|23'
|11.12.2021
|84' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|05.12.2021
|1' -67'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2021
|86' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|90'
|01.11.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|28.10.2021
|1' -81'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|40'
|24.10.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:3
|Леванте (Валенсия)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.10.2021
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|88'
|26.09.2021
|1' -69'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|58'
|21.09.2021
|1' -77'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|18.09.2021
|1' -70'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|11.09.2021
|79' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)