Кевин Дикс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Дикс
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Дикс
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Хорсенс
|1:4
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 21 тур
|05.03.2023
|31' - 90'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|14
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:4
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.03.2023
|31' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|85' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|72' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|85' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|90'
|02.10.2022
|1' -46'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|43'
|18.09.2022
|1' -71'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|84'
|28.08.2022
|1' -56'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|1' -73'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|60' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|62'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -58'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)